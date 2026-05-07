日本維新の会の吉村洋文代表は7日、街頭演説などで起きている一部について「場を壊す行為」などと述べ、党内で法規制を検討していることを明らかにしました。 実施の時期については、来年の統一地方選をひとつの目安との考えも示しています。 ■「表現の自由と、場を壊す行為は違う」 吉村代表は、街頭で大声をあげて連呼するなどして演説が聞こえないようになる状況があるとして、「表現の自由と、場を壊す行為は違う。