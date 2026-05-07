ウォルト・ディズニー・カンパニーは、ディズニー公式ファンイベント「D23」のアジア版「D23 Asia：究極のディズニーファンイベント」を、2027年にシンガポールで実施すると発表した。これまで主に米国で行われてきた同イベントのアジア進出は初となる。【動画】「D23 Asia」告知映像「D23」は、2009年にディズニー公式ファンクラブとして誕生したグローバルイベント。名称の「D」はディズニー、「23」はウォルト・ディズニー