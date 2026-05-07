元「でんぱ組.inc」メンバーでタレントの最上もがさんが5月6日、自身のインスタグラムを更新。娘が5歳になったことを報告しました。【写真を見る】【 最上もが 】「娘が5歳になりました私もママ歴５年」“親子ショット”に反響続々「お母さん似」「プク顔、そっくり」最上さんは娘と頬を寄せた2ショット写真を添えて「先日、娘が5歳になりました私もママ歴５年。」と投稿。 この1年の子育てについて「４歳の反抗期とい