イラン・メディアはアメリカの提案には「受け入れがたい内容」が含まれていて、イラン側は否定的であると伝えています。【映像】イランメディア「米提案 受け入れがたい内容」イランの革命防衛隊に近いタスニム通信は6日、関係者の話として「アメリカの最新の文書に受け入れがたい内容が含まれていてイランはまだ正式に回答していない」と報じました。ただ、「イランが回答を検討しているときにアメリカが再び強硬姿勢をとっ