タレントで「コント赤信号」リーダーの渡辺正行（70）が、7日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。家族について語った。1999年9月に18歳年下の一般女性と結婚、翌年1月に長女が誕生。長女と誕生日が同じという渡辺自身は、今年古希を迎えたことを報告し、同番組では「レオン」と「ラン」の2匹の愛犬も紹介した。結婚27年になる妻との関係は「この犬がいないと、奥様と会話が…」と打ち明け、「