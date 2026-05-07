今年2月、群馬県桐生市内の信用金庫に強盗が押し入り、現金200万円を奪って逃げた事件で男が逮捕されました。この事件は今年2月、桐生市の信用金庫に男が押し入り、拳銃のようなものを女性従業員に突きつけ、現金200万円を奪って逃げたものです。警察は強盗事件として男の行方を追っていましたが、きょう（7日）、ベトナム国籍で職業不詳のルー・フー・フック容疑者（35）を強盗などの疑いで逮捕しました。事件の3日後、桐生市内の