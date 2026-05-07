モデル冨永愛（43）が7日、インスタグラムを更新。出産を発表した。冨永は昨年12月に俳優山本一賢（40）との間に第1子妊娠を発表。「このたび、俳優山本一賢さんとの間に、新しい命を授かりましたことをご報告いたします」と発表。冨永は05年3月にモデルの長男・章胤（あきつぐ）を出産しており、20年ぶりの妊娠だった。そして今回、新生児の足の写真を公開し「皆様へ無事、出産できましたことをここにご報告します高齢出産と