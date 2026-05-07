超大質量のブラックホールが大質量の恒星を引きちぎる現象のイメージ図/R. Hurt/Caltech（CNN）天文学者たちが、超大質量ブラックホールから発生したフレアの中で、これまでで最大かつ最も遠くからのフレアを観測した――。昨年11月、そんな研究結果が発表された。「スーパーマン」の愛称を持つこのフレアは、地球から100億光年離れた場所で発生し、ピーク時には太陽10兆個分の明るさを放った。フレアの源は活動銀河核（AGN）だ。A