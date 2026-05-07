「女子ゴルフ・ワールド・サロンパス・カップ・第１日」（７日、茨城ＧＣ西Ｃ＝パー７２）昨年、熱発を押して上位で戦い、プレーオフにまでもつれ込んだ末、申ジエに敗れた藤田さいき（４０）＝ＪＢＳ＝が４バーディー、２ボギーの２アンダーでホールアウトした。午前スタート組では４アンダーの福山恵梨に次ぐ２位という好位置につけた藤田。昨年使用した東コースと違い、今回の西コースに来ると「ポンコツです」と苦手意