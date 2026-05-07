タレントの北斗晶の長男・健之介さんの妻で女子プロレスラーの凛が6日に自身のアメブロを更新。プロレスラーを引退したことを報告した。【映像】北斗晶、2歳初孫を含む親子3世代で野菜を収穫この日、凛は「2026.5.5マーベラス横浜BUNTAI 凛 無事に引退しました!!!!」と切り出し、引退を報告。「最後自分の足でリングをちゃんと降りれました」と明かし「凛の生みの親である長与さんと育ててくださったマーベラスには本当に感謝