「第18回ベストマザー賞2026」授賞式が7日、都内で行われた。音楽部門で選出されたシンガー・ソングライターの加藤ミリヤ（37）が育児と仕事の両立のコツを明かした。同賞の受賞は家族に伝えたと明かし「私の母には伝えて、その後に夫にも伝えて皆びっくりしていました。『ベストマザー賞』は有名なので、選ばれたと言ったら、おめでとうと言ってもらえました」と喜んだ。加藤は自身の子どもとの向き合い方について「こんなに母