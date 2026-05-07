B‐R サーティワン アイスクリームは5月8日〜31日まで、「世界のスイーツフレーバーズ」キャンペーンを実施する。世界のスイーツフレーバーズ○抹茶を使った新フレーバーが登場同キャンペーンでは、世界のおいしいスイーツをイメージした限定フレーバーが勢ぞろいする。5月の新作フレーバーは「抹茶ベイクドチーズケーキ」(シングル・レギュラーサイズ420円)。北川半兵衞商店の宇治抹茶を使用した抹茶アイスクリームに、ベイクドチ