吉野家は5月7日、「絶品牛重」(店内価格1,207円、テイクアウト価格1,185円)と「牛ほっけ定食」(899円)を発売した。「絶品牛重」(店内価格1,207円、テイクアウト価格1,185円)○牛のうまみを堪能する「絶品牛重」数量限定で販売する絶品牛重は、厳選した脂の乗った国産牛を使用した商品。1枚ずつ丁寧に焼き上げ、特製のすき焼きたれを絡め、甘みの強い長ねぎと味が染み渡った結びしらたきを添えた。別添の「生七味」により、爽やかな