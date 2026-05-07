セブン-イレブンは5月12日から「創業感謝祭」を開催する。2週にわたって実施される期間中は人気商品12品が価格そのままで50％以上増量された「感謝盛り」シリーズが販売される。○5月12日〜人気定番麺「とみた監修 デカ豚ラーメンアブラ増」は増量で1?にセブン-イレブンの1号店がオープンしたのは52年前の5月。5月は創業月ということで、「これまで長きにわたりセブン-イレブンを支えてくださったお客様へ感謝の気持ちをお届けした