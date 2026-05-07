水崎綾女、篠田麻里子、矢吹奈子がトリプル主演するドラマ『サレタ側の復讐（ふくしゅう）〜同盟を結んだ妻たち〜』（テレビ東京系／毎週水曜深夜25時）の第6話が6日深夜に放送され、佳乃（篠田）が麗奈（矢吹）の夫・樹（高松アロハ）の不倫経験人数を暴露すると、ネット上には「普通に声出た最悪」「想像以上」「体心配です笑」といった声が集まった。【写真】妻・麗奈（矢吹奈子）と不倫女・愛（青島心）がいきなり直接対決！