れいわ新選組の奥田芙美代参院議員が2026年5月6日、自身のXで「自民党は憲法25条も13条も違反しまくっといて憲法守れない者たちが普遍の真理である平和憲法に触れるな！！」と投稿した。「国会傍聴に来てください」憲法25条は「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利（生存権）」を、憲法13条は「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利（個人の尊重や幸福追求権など）」を定めた条文と