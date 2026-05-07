沈没したプレジャーボート玉野海上保安部提供 7日、岡山市中区の岡山港内の船溜まりに係留していたプレジャーボートが沈没し、油が流出しました。 玉野海上保安部によりますと、7日午前6時30分ごろ「岡山港北側の船溜まりでプレジャーボートが沈没し、油が出ている」と通報がありました。海保の職員が現場を訪れたところ、総トン数1.1t、長さ約7.6mのプレジャーボー