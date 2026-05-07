笠岡市／栗尾典子 市長笠岡市議会7日 岡山県笠岡市の市民団体は笠岡市議会の議員定数削減を求めています。これを受け、市が、定数削減に関する条例改正案を市議会に提案しました。 （笠岡市／栗尾典子 市長）「この請求の持つ意義を真摯に受け止めております。慎重にご審議いただき、適切なるご判断をお願いしたい」 議員定数削減を求める市民団体からの直接請求を受け、7日に開会した臨時議会で笠岡市の栗尾典子市