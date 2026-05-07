韓国光州（クァンジュ）の中心部で面識のない高校生を刃物で切りつけた20代の男が、「どうせ死ぬなら誰かを道連れにしようと思った」という趣旨の供述をしていることが分かった。警察は身辺情報の公開について検討中だ。7日、光州警察庁によると、殺人・殺人未遂容疑で逮捕された容疑者のチャン（24）は、警察の調べに対し、不特定の歩行者を犯行対象にしたと供述した。容疑者は犯行2日前から凶器2点を所持して街を徘徊していたこ