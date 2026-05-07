7日の長野県内は高気圧に覆われ、各地で気温が上がっています。真夏日一歩手前となる所もある見込みで、熱中症に注意が必要です。午前10時ごろの上田市の上田城跡公園です。日差しが照り付ける中、半袖姿の人が多くみられました。市内から「暑いですよね」7日の県内は高気圧に覆われ、おおむね晴れとなっています。午前10時現在の気温は松本市今井で24度、松本で23.6度などとなっています。日中の予想最高気温は松本と飯田で28度、