記事ポイント5月16日のHAE DAYに合わせ、北海道から沖縄まで全国51施設・ランドマークがラベンダーパープルにライトアップされます主催のDISCOVERYはNPO法人HAEJおよびHAE患者会くみーむと共同で、SNS投稿を通じた啓発参加を呼びかけています2026年は新たにオンラインライトアップも開催され、アンケートの回答数に比例してライトが明るくなります 5月16日は、希少疾患「遺伝性血管性浮腫（HAE）」の認知向上を目的に制定され