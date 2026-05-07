記事ポイント愛知県弥富市の株式会社鈴木紙工所が、文鳥をテーマにした入浴剤「文鳥の湯」を2026年5月23日（土）に発売立体造形作家 midonos.との共同開発で、「しろ」「さくら」の2種類・各770円（税込）弥富市歴史民俗資料館の文鳥「ぶんちゃん」退官記念イベント当日に先行販売 愛知県弥富市を拠点とする鈴木紙工所が、文鳥をモチーフにした新しい入浴剤「文鳥の湯」を2026年5月23日（土）に発売します。立体造形作家 mido