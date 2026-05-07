記事ポイント神戸アンパンマンこどもミュージアム＆モールで2026年6月19日(金)から夏季限定「水あそびひろば」がオープンします「バイキンメカ」や「びっくりバケツ」など全身びしょ濡れになれる仕掛けが満載ですミストや水のアーチで水あそびデビューにも対応した小さなお子様向けエリアも用意されています 今年の夏は水あそびで思いっきりはしゃいでみませんか。神戸アンパンマンこどもミュージアム＆モールが、夏季限定の