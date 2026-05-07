5月5日の「こどもの日」には各球場でイベントが開催された。楽天―日本ハム戦が行われた楽天モバイル最強パークでは中学生以下の来場者先着1500人に人気マスコットのクラッチなどがプリントされたキッズアパレルが配布され、多くの子供たちが着用した。試合後にはファミリー限定で普段入ることのできない、グラウンドを歩く「フィールドウォーク」も開催された。DeNA―広島戦が行われた横浜では人気アニメ「クレヨンしんちゃん