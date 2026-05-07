NPB(日本野球機構)は7日の公示を発表。楽天は前田健太投手、渡辺翔太投手、中込陽翔投手を抹消しました。3投手は前日の日本ハム戦で登板していました。今季4度目の先発マウンドに立った前田投手は、最長に並ぶ5回を投げ、82球、被安打3、1失点。チームは敗れ、NPB復帰後初勝利とはなりませんでした。渡辺投手は8回から5番手で登板。順調に2アウトまで奪いますが、野村佑希選手にヒットを許すと、そこから立て続けにタイムリーを許