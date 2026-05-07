◇女子ゴルフツアーワールド・サロンパス・カップ第1日（2026年5月7日茨城・茨城GC西C＝6718ヤード、パー72）2年連続2度目出場のアマチュア呉受旻（オ・スミン、17＝韓国）が4バーディー、2ボギーの2アンダー70で回った。「2番目のホール（11番）でボギーが来たので、欲を出さずに最後まで最善を尽くそうと思ったら、少しずつほどけてきて良い結果で終わらせることができた」。2アンダーで初日を終えた17歳は笑みを浮か