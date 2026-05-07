「女子ゴルフ・ワールド・サロンパス・カップ・第１日」（７日、茨城ＧＣ西Ｃ＝パー７２）史上最短、９８ヤードに設定された１５番パー３が、ギャラリーを楽しませている。奥が高い二段グリーンとなっており、この日のピン位置は下の段、手前から６ヤードに切られている。多くの選手の狙いは、手前から転がしつつ、段の傾斜で戻してくるというプランを描いてティーショットを放つ。強すぎれば上の段から下りのパットが残り