「宇宙刑事ギャバン」など多くの特撮作品で活躍した俳優で演出家の大葉健二（おおば・けんじ、本名高橋健二＝たかはし・けんじ）さんが6日に死去したと7日、業務提携を結ぶ「ジャパンアクションエンタープライズ」が発表した。72歳だった。同社は公式サイトで「弊社業務提携俳優、大葉健二氏につきまして、かねてより病気療養のところ、2026年5月6日14：23、逝去いたしました。享年72歳でした」と報告。「突然の訃報に、社員・