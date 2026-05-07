「シボ加工」の正体は？ 単なる装飾ではない深い理由自動車のダッシュボードやドアの内張りなどには、革製品のような細かいシボやザラザラとした模様が刻まれています。【え、ツルッツル!?】高級感必要なし「自衛隊車両」のインパネ（写真で見る）これは「シボ加工」と呼ばれる表面処理の一種です。本物の革のように見せる高級感の演出という側面もありますが、実用面における大きな目的があります。それは、光の反射をコント