運搬船が児島湾で座礁 きょう（7日）午前、砂利・土砂・粘土運搬船が岡山市の児島湾で座礁しました。けが人や油の流出は確認されていません。 【地図をみる】座礁した場所は？「岡山港に入港中、座礁し身動きが取れなくなった」砂利・土砂・粘土運搬船「りゅうじん」が児島湾内で座礁【玉野海上保安部】 「座礁し身動きがとれなくなった」 玉野海上保安部によりますと、午前10時17分ごろ、砂利・土砂・粘土運搬船「りゅうじん