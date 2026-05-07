アメリカン航空は、ベネズエラへの乗り入れを再開した。4月30日に、子会社のエンボイ・エアがマイアミ〜カラカス線の運航を再開した。アメリカ建国250周年を記念した、エンブラエルE175型機を使用した。アメリカとベネズエラを結ぶ路線は、2019年に運航を停止。7年ぶりの再開となる。5月21日からは、同路線を1日2往復に増便する。