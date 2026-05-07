テレビから聞こえてくる「心の豊かさってなんだ？」というフレーズに「ん？」と考えさせられた方も多いのではないでしょうか？JTが俳優の山田孝之さんを起用したCMシリーズのフレーズですが、このほど同じく俳優の柳楽優弥さんにバトンが渡され新シリーズが始まりました。そこに込められたメッセージとはどのようなものでしょうか。「心の豊かさ」を考えるきっかけに一連のCMシリーズは、JTが社会に「心の豊かさ」を育んでいくこと