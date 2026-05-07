けさ、山形県朝日町で山菜採り中の男性がクマに襲われました。男性は頭や顔にケガをしていますが命に別状はないということです。 【画像】男性がクマに襲われた山 また、取材を進める中で、男性は穴から出てきたクマに襲われた可能性があることがわかりました。 ■何があったのか 警察や消防によりますときょう午前７時前、朝日町で「２人で入山したうち１人が山中でクマに襲われ、顔面をけがしている」などと１１９番通報があ