「伝説」という言葉には、現実を少しだけ超えた輝きがあります。語り継がれる物語、誰かの記憶に深く刻まれた出来事、そして時間が経つほどに色濃くなっていく存在感。そんな特別な響きを持つこの言葉は、音楽のタイトルとしても多くのアーティストに選ばれてきました。壮大なスケールで夢や挑戦を描く曲もあれば、個人の小さな出来事をあえて「伝説」と呼ぶことで、ユーモアや温かみを生み出す作品もあります。同じ言葉でありなが