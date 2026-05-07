セルティックMF旗手怜央の現状に現地メディアが言及している。この28歳はこれまでセルティックの主力としてプレーしてきたなか、今季はシーズンを通じて好不調の波が指摘されており、特に最近はプレータイムが激減。直近のハイバーニアン戦でもベンチ入りしたがピッチには立てず、これで公式戦３試合連続の出番なしとなった。そんななか、セルティック専門メディア『Celts Are Here』が「セルティック対レンジャーズのゲーム