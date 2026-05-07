◇MLB カブス7×-6レッズ(日本時間7日、リグリー・フィールド)カブスの鈴木誠也選手が守備で転倒し、逆転を許しましたが、チームはその後延長10回にサヨナラ勝ちを決めました。鈴木選手が4回の第2打席でレフトへタイムリー2塁打を放つなどリードを保っていたカブス。しかし9回、2点リードから同点に追いつかれると、なおも1アウト満塁の場面でエリー・デラクルス選手がライト方向へフライを放ちます。しかし、捕球したライトの鈴木