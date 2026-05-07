育児をしながら各分野で活躍する女性を表彰する『第18回ベストマザー賞2026』の授賞式が7日、都内で開催された。本イベント主催・日本マザーズ協会の特別顧問で参議院議員の蓮舫氏（58）があいさつのため登壇した。【集合ショット】華やか…花束を持って笑顔を見せる相武紗季ら受賞者同賞の第3回受賞者でもある蓮舫氏は、「時も随分立ちまして、双子は現在29歳になりました。娘が入籍をしまして、まもなく結婚式と披露宴が行わ