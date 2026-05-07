プロ野球・ソフトバンクは7日、大関友久投手の登録を抹消しました。大関投手は前日の西武戦で先発すると2回に打者12人、9本のヒットを浴びるなど8失点で敗戦投手となり今季3敗目(1勝)、防御率は5.73となりました。