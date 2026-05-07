Ｗリーグ・トヨタ自動車アンテロープスは７日、日本代表の山本麻衣（２６）が退団することを発表した。金田愛奈、シュックカイリー・アネットの退団も発表した。山本のコメントは次の通り。「８年間、トヨタ自動車アンテロープスでプレーし、多くの経験をさせていただきました。嬉しい時も苦しい時もありましたが、試合に出られない時期を含め、そのすべての経験が今の自分を作ってくれたと思っています。この８年間で選手とし