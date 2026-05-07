お笑いタレントの東MAXが7日に自身のアメブロを更新。長女のために朝から行列に並んで『ボンボンドロップシール』を手に入れたことを明かした。【映像】山田花子、息子2人に不評だった「こどもの日」ご飯公開この日、東MAXは「うた様喜ぶかな」と切り出し「ボンボンドロップシールゲット！」と人気のシールを手に入れたことを写真とともに報告した。続けて「近くの店で販売されるとのこと 朝から行列に並んで購入」と経緯を