ロッテの廣池康志郎が8日のソフトバンク戦に先発する。廣池は球団を通じて「この2試合序盤に点数を取られて立ち上がりが良くなかったので、明日はしっかり立ち上がりを意識していこうと思います。状態も調整出来ているので、真っ直ぐで勝負して楽しむ気持ちを忘れずに投げたいです」とコメント。廣池は今季ここまで5試合・22回を投げ、0勝1敗、防御率3.27。ソフトバンク戦の先発は今季初めてだが、4月5日の試合ではリリーフ