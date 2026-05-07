西武は7日、7月31日（金）から8月26日（水）の期間中、新しい夏の大型イベント「アオフェス2026」を開催すると発表した。「アオフェス 2026」は、ベルーナドームでの熱狂にとどまらず、所沢市をはじめとした地域、西武線沿線を巻き込んで創り上げる新たな夏の大型イベント。2016年から開催していた「ライオンズフェスティバルズ」を初めて開催した2016年から10年が経った今年、もう一段ステージをあげ、「夏の埼玉をライ