【モデルプレス＝2026/05/07】女優の齊藤なぎさが5月5日、自身のInstagramストーリーズを更新。幼少期の姿を公開し、反響を呼んでいる。【写真】22歳元イコラブ「小さい頃から全盛期」自宅のひな壇前＆体操服の幼少期ショット◆齊藤なぎさ、幼少期の写真公開齊藤は「こどもの日。笑」とつづり、写真を投稿。雛壇に飾られていたと思われる木の飾りを両手で持って、雛人形の前で真顔でカメラを見つめる姿と、オレンジ色の帽子に体操