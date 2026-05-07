【モデルプレス＝2026/05/07】韓国の9人組ガールズグループ・TWICE（トゥワイス）のジヒョ（JIHYO）が5月6日、自身のInstagramを更新。ステージのオフショットを公開し、反響を呼んでいる。【写真】29歳人気KPOP美女「神々しい姿」美腹筋際立つ衣装ショット◆ジヒョ、美腹筋際立つ衣装姿公開ジヒョは、4月25日・26日・28日にMUFGスタジアム（国立競技場）にて開催した6度目のワールドツアー日本公演となる『TWICE WORLD TOUR IN JA