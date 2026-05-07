【モデルプレス＝2026/05/07】恋愛リアリティーショー「テラスハウス」に出演していたモデルの島袋聖南が5月6日、自身のInstagramを更新。息子が4歳の誕生日を迎えたことを報告し、パーティーショットを公開した。【写真】「テラハ」出演39歳美女「豪華すぎる」息子4歳誕生日の豪華お祝い家族3ショット◆島袋聖南、息子が4歳に パーティーショット公開島袋は「4歳のお誕生日おめでとう 健康で逞しく育ってくれてありがとう」と記し