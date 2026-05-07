【モデルプレス＝2026/05/07】ファミリーマートでは、紅茶ブランド「Afternoon Tea」が監修する「ファミマル黒糖ロイヤルミルクティー」を5月12日から、「ファミマル白桃香るルイボスティー」を5月19日から全国のファミリーマート約16,400店舗で発売する。【写真】ファミマ「Afternoon Tea」監修シリーズ初のボトル缶◆ファミマ「Afternoon Tea」初のボトル缶飲料＆新作ペットボトル登場「Afternoon Tea」監修のペットボトル飲