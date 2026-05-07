モデルで女優の冨永愛（４３）が７日に自身のインスタグラムを更新し、出産を報告した。「皆様へ」と書き出し、「無事、出産できましたことをここにご報告します」と無事に誕生したことを伝え、赤ちゃんの足の写真をアップ。「高齢出産ということもあり、妊娠中は私自身も絶えず不安がありましたが、周りの方々の温かいサポートにより、無事全うすることができました」と感謝した。冨永は２００４年にパリ在住の日本人パティ