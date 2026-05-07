◆女子プロゴルフツアー今季メジャー初戦報知新聞社後援ワールドレディスサロンパスカップ第１日（７日、茨城ＧＣ西Ｃ＝６７１８ヤード、パー７２）新人選手の研修「ルーキーキャンプ」が行われ、プロ２年目の中村心（ヤマエグループＨＤ）、ルーキーの鳥居さくら（Ｓｋｙ）ら２４人が参加した。２人は選手名とスコアが記されているキャリングボードを持ち、１８ホールを歩いた。普段はボランティアが行う業務を体験し