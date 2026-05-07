【ＪＥＲＡセ・リーグ】◆中日・柳裕也―巨人・ウィットリー（１８時・バンテリンドーム）◆阪神・村上頌樹―ＤｅＮＡ・平良拳太郎（１８時・甲子園）◆広島・森下暢仁―ヤクルト・高梨裕稔（１８時・マツダスタジアム）【パ・リーグ】◆西武・隅田知一郎―楽天・ウレーニャ（１８時・ベルーナドーム）◆オリックス・宮国凌空―日本ハム・達孝太（１８時・京セラドーム大阪）◆ソフトバンク・上沢直之―ロッテ・広池