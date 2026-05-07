◆ＪＥＲＡセ・リーグ【出場選手登録】なし【出場選手登録抹消】▽ＤｅＮＡ深沢鳳介投手、マルセリーノ投手▽巨人竹丸和幸投手▽中日高橋宏斗投手▽ヤクルト赤羽由紘内野手◆パ・リーグ【出場選手登録】なし【出場選手登録抹消】▽ソフトバンク大関友久投手▽楽天前田健太投手、中込陽翔投手▽楽天渡辺翔太投手▽ロッテ愛斗外野手